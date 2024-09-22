Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobildeki yolcular hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde, Kamuran Tuna'nın (58) kullandığı 61 AD 077 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Zehra (48) ve Merve Tuna (19), Melek Kalaycı ( 47), Canan (42) ve Ceren Su Çırak (7) yaralandı.

Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ceren Su Çırak, ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Otomobil 3-sayfa Sağlık Güncel Kelkit trafik

Cenaze törenine gidiyorlardı! Şehidin yakınlarının bulunduğu araç şarampole devrildi

Bugün şehit düşen askerin cenazesine gidiyorlardı, araçları şarampole yuvarlandı

 Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı

3 kişilik özel ekip şehre girdi, cezaevindeki aile üyelerine sıra dışı önlem getirildi

 Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni

İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
İddiaya jet hızında yalanlama! Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış

Mourinho'nun tepkisi Okan Buruk'a değil Ali Koç'aymış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keçiörengücü Iğdırspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Keçiörengücü Iğdırspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Denizlispor Youtube TV CANLI izle! Denizlispor Polatlı Bld. maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Denizlispor Polatlı Bld. maçı kaç kaç, maç Kasımpaşa Antalyaspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Kasımpaşa Antalyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Brighton - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Brighton - Nottingham Forest maçı kaç kaç, maç bitti mi? Ç.Rizespor Samsunspor maçı hangi kanalda, CANLI İZLEME linki var mı? Ç.Rizespor Samsunspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Line TV CANLI izle! Velimeşe Bursaspor maçı hangi kanalda CANLI İZLE! Velimeşe Bursaspor maçı kaç kaç, maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Beşiktaş Eyüpspor maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Eyüpspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });