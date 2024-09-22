Gümüşhane'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde, Kamuran Tuna'nın (58) kullandığı 61 AD 077 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Zehra (48) ve Merve Tuna (19), Melek Kalaycı ( 47), Canan (42) ve Ceren Su Çırak (7) yaralandı.

Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ceren Su Çırak, ilk müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.