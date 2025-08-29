Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gümüşhane'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Rahime D. (38) idaresindeki 29 AAZ 736 plakalı otomobil ile Oğuzhan T'nin (48) kullandığı 29 AH 009 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
