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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu savrulan bir araç, kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya 11 kişi yaralandı.

1) GÜMÜŞHANE'DE OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; 2'Sİ YAYA, 11 YARALI

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya, 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Kelkit-Erzincan kara yolunda meydana geldi. Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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