Gümüşhane'de trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Ahmet Ayvaz (74) hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolunun Köstere köyü Limni Gölü Kavşağı'nda meydana geldi. Limni Gölü'ne giden Ferhat Bulut yönetimindeki 81 ADV 236 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bayram Ayvaz yönetimindeki 28 TA 404 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bayram ve yanında bulunan Ahmet Ayvaz (74) ile diğer aracın sürücüsü Ferhat ve yanındaki Ayşe (42), Yunus Emre (8) ve Kaniye Bulut (60), Oğuzhan (6), Zeynep (2) ve Sevil Altıntaş (37) ile Gülay Odabaş (60) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Gümüşhane ve Torul ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ayvaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.