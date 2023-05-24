Gümüşhane'de Taşkın Nedeniyle Mezarlıklar Yeniden Sular Altında Kaldı

GÜMÜŞHANE'de son günlerde yağışların artmasıyla su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle çevredeki mezarlıklar yeniden su altında kaldı. Mahalle halkı 70'i aşkın ve çoğu sulara gömülen mezarlıkların nakledilip, taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son günlerde yağışların artmasının yanı sıra yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara da yol açıyor. Yağışların artmasıyla; Vauk Dağı'ndan doğarak Karadeniz'e dökülüp, geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı'nda da su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle yeniden su altında kaldı. Mahalle halkı 70'i aşkın çoğu sulara gömülen mezarlıkların, başka bir alana nakledilip, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.

'MEZARLIĞIMIZA GİREMİYORUZ'

Aile mezarlığının su altında olduğunu belirten Şenol Bostanoğlu, 'Mezarlıkta yakınlarımız var. Her sene mezarlığı su basıyor. Ölülerimiz suyun içinde yüzüyor. Yetkililer, bu sorunla ilgili bir şeyler yapması biran önce çare bulması gerekiyor. Su basınca mezarlığımıza giremiyoruz' dedi. (DHA)