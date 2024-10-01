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Gümüşhane'de Tarihi Sikkeler ve Silahlar Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Tarihi Sikkeler ve Silahlar Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ve Roma dönemine ait sikke ile diğer tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda sikke ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'ndeki denetimlerde, bir kamyonetteki İ.Ç, A.Y, Y.E. ve M.C.B'nin hareketlerinden şüphelendi.

Araçtaki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve tüfek, şarjör, 4 tüfek mermisi, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 sikke ile 1 yüzük, 1 demir halka, 1 broş demir halkası ve 3 demir materyal ele geçirildi.

Şüpheliler ile kamyonet sahibi A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Güvenlik Politika 3-sayfa Kelkit Güncel Hukuk Roma Suç

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