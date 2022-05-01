Son dakika: GÜMÜŞHANE'DE SİLAHLI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAMERADA - Haberler

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Son dakika: GÜMÜŞHANE'DE SİLAHLI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre GÜMÜŞHANE'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı.

GÜMÜŞHANE'de bazı taraftarlar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu silahla havaya ateş ederek kutladı. Silahlı kutlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo mavili ekibinin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gümüşhane'de bazı taraftarlar şampiyonluğu silahla kutladı. Bir kişi ise sokak ortasında tüfekle havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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