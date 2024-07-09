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Gümüşhane'de Sel ve Heyelan Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

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Gümüşhane'de meydana gelen sel ve heyelan sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı. Sel bölgelerinde tarım arazileri zarar görürken, metrekareye saatte 43,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

GÜMÜŞHANE'de dün meydana gelen heyelan, sel ve taşkın sonrası, yağmurun durmasıyla ekipler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaptı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü sel bölgelerinde, tarım arazileri zarar görürken, metrekareye saatte 43,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Yağış sonrası yüksek rakımlı köylerde taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Gök gürültülü yağan ve etkisini artırarak sürdüren sağanak nedeniyle araç sürücüleri göle dönen yolda zor anlar yaşadı; trafikte aksamalar oluştu. Yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde taşkınlar yaşanırken, sel sularının dolduğu bazı tarım arazileri de zarar gördü. Sağanakta merkeze bağlı Pirahmet köyünde çatlaklar oluşan yollarda hasar oluştu. Sağanağın vurduğu köyde kontrolden çıkan hafriyat kamyonunun kasası, park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilirken, park halindeki bir cip ise suyla dolan yolda çamura saplandı. Kaza yapan hafriyat kamyonu bulunduğu yerden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı. 2 araç da hasar meydana geldi.

SEL GİTTİ TEMİZLİK BAŞLADI

Bölgede yağmurun durmasıyla Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve belediye ekipleri ile vatandaşlar sel sularının çekildiği yerlerde temizlik çalışması yaptı. Esnafın da temizlik yaptığı sel bölgelerinde yol ve bahçelerine biriken çamur, iş makineleri ile temizlenmeye başladı. Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü sel bölgelerinde metrekareye saatte 43,3 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

12 YAPIDA HASAR

Selin ardından başlayan hasar tespit çalışmalarında İlk belirlemelere göre Tekke beldesi ve Pirahmet köyünde 3 konut, 2 ahır ve bazı yollar ağır hasar gördü. Gümüşhane merkezde ise ev ve iş yeri olmak üzere toplam 12 binada hasar tespit edildi. DSİ, yoğun yağış alan merkeze bağlı Tekke beldesi ve Pirahmet köyünde, 40 personel, 4 ekskavatör, 4 kamyon, 1 kanal kazıcı, 1 treylerle temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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