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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un Oğlu Miraç İçin Sünnet Töreni Düzenlendi

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Gümüşhane'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un 7 yaşındaki oğlu Miraç Tok için Köse Kaymakamlığı tarafından sünnet töreni düzenlendi. Törende, Miraç Valilik makam arabasıyla gezdirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Şehidin eşi Hacer Tok, devletin her zaman yanlarında olduğunu hissettiklerini belirtirken, Miraç ise mutluluğunu dile getirerek teşekkür etti. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Gümüşhane'de şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un 7 yaşındaki oğlu Miraç Tok için sünnet töreni yapıldı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de etkili olan sağanakta, Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok'un oğlu Miraç Tok için Köse Kaymakamlığınca sünnet töreni düzenlendi.

Valilik makam arabasının tahsis edildiği 7 yaşındaki Miraç, jandarma, polis, mehter takımı ve vatandaşların oluşturduğu konvoyla Köse ilçesinde gezdirildi.

Şehidin evine kadar süren konvoy sonrası dua edilerek Miraç Tok'a çeşitli hediyeler veridi.

Vali Alper Tanrısever, Köse halkının şehidine ve şehidin emanetine sahip çıktığını söyledi.

Şehidin eşi Hacer Tok ise devletin bir kez daha arkalarında olduğunu hissettiklerini, iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakılmadıklarını, iyi günleri coşkuyla geçtiği için mutlu olduklarını söyledi.

Tok, "Hüznümüz çok farklı ama sevincimiz o yönde daha farklı. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Kimseye muhtaç değiliz. Kimse böyle coşkulu bir tören yapamaz. Biz devletimiz sayesinde yaptık." ifadelerini kullandı.

Miraç Tok ise mutluluğunu dile getirerek, herkese teşekkür etti.

Sünnet törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Köse Kaymakamı Hakan Öznay, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel nedeniyle arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Yürütülen çalışmalar sonucu Uzman Çavuş Burak Tok'un naaşına ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Jandarma Sünnet Güncel Haberler

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