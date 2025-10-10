Haberler

Gümüşhane'de Şehir Merkezine İnen Tilki Kameralara Yansıdı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki, bir sitenin önünde görüntülendi. Bir otomobilin üzerine çıkan tilki, bir süre etrafta dolaşarak gözden kayboldu.

Gümüşhane'de yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezine inen bir tilki, Oltanbey Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne geldi.

Burada bir süre yiyecek arayan tilki, bir otomobilin üzerine çıktı. Etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
