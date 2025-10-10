Gümüşhane'de Şehir Merkezine İnen Tilki Kameralara Yansıdı

Gümüşhane'de yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent merkezine inen bir tilki, Oltanbey Mahallesi'ndeki bir sitenin önüne geldi.

Burada bir süre yiyecek arayan tilki, bir otomobilin üzerine çıktı. Etrafta dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan bu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.