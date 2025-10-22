Haberler

Gümüşhane'de Robot Garson Dönemi Başladı

Gümüşhane'de bir kafede, 'Garson Abla' adındaki robot, garsonlara yardımcı olmak için görevlendirildi. Siparişleri taşıyarak iş yükünü hafifleten robot, müşterilerin ilgisini çekiyor ve onlara hoş geldiniz diyerek hizmet veriyor.

Gümüşhane'de bir kafede, garsonlara serviste yardımcı olması için görevlendirilen "Garson Abla" adlı robot, hem çalışanlara destek sağlıyor hem de kafedeki müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kademeli tepsilerle aynı anda çok sayıda tabak ve bardak taşıyabilen robot, garsonların servis yükünü hafifletiyor.

Yük taşıma kapasitesi 40 kilogram olan robot, 8 saat hizmet verebiliyor.

Robot, siparişlerin tepsilere yerleştirilmesi ve personelin bilgileri girmesiyle müşterilerin olduğu masaya ilerliyor.

Robotun taşıdığı siparişler, daha sonra garson tarafından servis ediliyor.

Personelin "Garson Abla" adını verdiği robot, müşterilere "hoş geldiniz" ve "afiyet olsun" diyerek bekleme noktasına dönüyor.

İşletmeci Mehmet Demir, AA muhabirine, müşterilere farklı bir deneyim sunmak için robot garsonla hizmet verdiklerini söyledi.

Yakın zamanda tüm işletmelerde bu tür robotların kullanılmaya başlanacağını belirten Demir, "Şu anda işletmemizde garson ve komi olarak görev yapıyor. Bu da iş yükümüzü önemli ölçüde hafifletiyor." dedi.

Demir, robot garsonun müşterilerin dikkatini çektiğini ifade ederek, "Robotu ilk kez gören müşterilerimizin çoğu şaşırıyor. Hizmetten memnun kaldıklarını söylüyorlar." diye konuştu.

Demir, sadece robotu görmek için kafeye gelenler olduğunu da sözlerine ekledi.

Şef garson Can Atacan ise robot garsonun çalışanlara büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Robot garsonun servis yapmasıyla farklı bir deneyim yaşadığını dile getiren Dilek Baskın da "Tatlı yemeye geldik, servisi robot yaptı. Gayet güzeldi hatta 'afiyet olsun' gibi ifadeler de kullanıyor. Çok beğendik." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
