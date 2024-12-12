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Gümüşhane'de Polislere Satranç Turnuvası Düzenlendi

Gümüşhane'de Polislere Satranç Turnuvası Düzenlendi
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Gümüşhane'de Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarının moral ve motivasyonunu artırmak için satranç turnuvası organize etti. 16 polis memurunun katıldığı turnuvayı kazanan kişiye satranç takımı hediye edildi.

Gümüşhane'de polislere yönelik satranç turnuvası organize edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Zeka Oyunları sınıfında 16 polis memurunun katılımıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuva sonunda birinci olan polise satranç takımı hediye edildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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