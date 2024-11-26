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Gümüşhane'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Gümüşhane'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Gümüşhane'nin Özcan Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Kent merkezindeki Özcan Mahallesi'nde park halindeki 61 AR 306 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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