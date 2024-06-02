Gümüşhane'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Gümüşhane'nin Üçkol Köyü mevkisinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Gümüşhane'de park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Üçkol Köyü mevkisinde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Araçtan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.