Gümüşhane'de Otomobilin Tekerleğinde Sıkışan Yılan Kurtarıldı
Gümüşhane'de park halindeki bir otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Gümüşhane'de otomobilin tekerleğine giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki otomobilin lastik kısmında yılan gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yılanı yakalayarak bir fileye koydu.
Ekipler, daha sonra yılanı kırsal kesimde doğaya bıraktı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel