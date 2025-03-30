Gümüşhane'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Söğütlü Beldesi'nde, E.M. (31) yönetimindeki 06 BCJ 297 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.M. ile otomobildeki Ç.M. (89) ve A.M. (53) ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ç.M. kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel