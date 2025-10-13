Gümüşhane'de Otomobil Otoparka Düştü: Sürücü Yaralandı
Gümüşhane'de virajda kontrolünü kaybeden sürücünün otomobili istinat duvarını aşarak belediye otoparkına düştü. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Canca Mahallesi'nde meydana geldi. Virajda O.S.T.'nin kontrolünü yitirdiği 29 AF 522 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarını aşıp, Gümüşhane Belediyesi Araçlar Amirliği otoparkına düştü. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalede bulunulan yaralı sürücü ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel