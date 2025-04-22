Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Gümüşhane'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'de yol kenarındaki toprak birikintisine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kırıklı köyü mevkisinde H.G. yönetimindeki 61 TF 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak birikintisine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki S.G. ve M.E.G., Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel