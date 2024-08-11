Gümüşhane'de Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Yaralı
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil 40 metrelik dere yatağına yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 40 metrelik dere yatağına yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Cebeli köyü mevkisinde Sibel M. (35) yönetimindeki 61 AF 087 plakalı otomobil 40 metrelik dere yatağına yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.