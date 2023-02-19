GÜMÜŞHANE'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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GÜMÜŞHANE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
GÜMÜŞHANE'de seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde Namık Ky'a ait 06 TK 381 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle seyir halindeylen motor kısmından alev aldı. Dumanı fark edip, sağa çektiği otomobilden inen sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel