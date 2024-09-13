Gümüşhane'de Otobüs Terminalinde Uyuşturucu Bulunan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gümüşhane'de otobüs terminalinde yapılan çalışmada, O.A. ve D.D. isimli şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 111 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Gümüşhane'de otobüs terminalinde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmada, otobüs terminalinde O.A. ve D.D'.den şüphelendi.
Ekiplerce yapılan arama çalışmasında şüphelilerin üzerinde ve valizlerinde 8 blister tablet halinde toplam 111 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler O.A ve D.D gözaltına alındı.