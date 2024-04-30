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Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

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Gümüşhane'de yapılan bir aramada, İran uyruklu 2 zanlının midesinde uyuşturucu bulundu. Zanlılar, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Gümüşhane'de midesinde uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, İran uyruklu H.R. ve M.F.G'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen bu kişilerin yapılan kontrollerinde midelerinde uyuşturucu olduğu belirlendi.

Şüphelilerin midesinden 33 kapsül halinde 153,89 gram sentetik uyuşturucu ile 2 kapsül halinde 12,41 gram reçine esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane İran 3.Sayfa Güncel Haberler

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