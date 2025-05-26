Gümüşhane'de Mezarlıkta Görüntülenen Ayılar Tedirginlik Yarattı

Gümüşhane'de Mezarlıkta Görüntülenen Ayılar Tedirginlik Yarattı
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Gümüşhane'de şehir merkezine inen ayılar, Süleymaniye Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüntülendi. Vatandaşlar, ayıların sıkça görüldüğünden endişe ediyor ve yetkililerden önlem talep ediyor.

Gümüşhane'de ayılar böyle görüntülendi

Gümüşhane'de şehir merkezine inen ayıların sayısı hızla artarken, şimdi de mezarlıkta görüntülendiler

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de son dönemde sık sık vatandaşların yaşam alanlarında görüntülenen ayılar, bu kez Süleymaniye Mahallesi'ndeki mezarlıkta ortaya çıktı.

Gümüşhane'de son haftalarda hemen her gün farklı bölgelerde görülen ayılar, şehir merkezine kadar inmeye başladı. Son olarak tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kameralara yakalanan ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mezarlıkta dolaşan ve mezar taşlarının arasından ilerleyen ayının o anları, bölgede yaşayanların tedirgin olmasına neden oldu.

Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde bölgede sık sık ayı gördüklerini belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ayıların yiyecek aramak için yerleşim alanlarına indiği tahmin ediliyor

Yetkililer ise vatandaşları dikkatli olmaları ve özellikle yiyecek artıklarını açık alanlarda bırakmamaları konusunda uyardı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - Güncel
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