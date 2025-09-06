Haberler

Gümüşhane'de Mahalleye İnen Ayı Cep Telefonuyla Görüntülendi

Gümüşhane'nin Özcan Mahallesi'nde gece saatlerinde ortaya çıkan ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Ayı, bir süre yiyecek aradıktan sonra kayıplara karıştı.

Gümüşhane'de mahalleye inen ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Özcan Mahallesine gece geç saatlerde inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı.

Durumu fark eden vatandaşların evlerinden cep telefonuyla görüntülediği ayı, bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
