Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu - Haberler

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Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu

Demirören Haber Ajansı - Sinan Uçar - Güncel
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Gümüşhane'de kuvvetli rüzgar; evlerin çatısı uçtu

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 evin çatısı uçtu. 

Taşlıca köyünde meydana gelen kuvvetli rüzgarda, Çatalca Mahallesi'nde 2, Yukarı Uluköy'de ise 3 evin çatısı uçtu. Çatı parçalarının yollara savrulurken, yaralanan olmadı. Meteoroloji, rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Güncel

Uluköy, Güncel, Haberler

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