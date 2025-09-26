Gümüşhane'de Konteyner Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Gümüşhane'de konteynerde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Sungurbeyli köyü Haşutlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.