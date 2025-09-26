Haberler

Gümüşhane'de Konteyner Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Gümüşhane'nin Sungurbeyli köyünde bir evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle konteyner kullanılamaz hale geldi.

Gümüşhane'de konteynerde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Merkeze bağlı Sungurbeyli köyü Haşutlar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
