Gümüşhane'de Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Salonundaki toplantıda, Emniyet, Jandarma ve Karayolları ekipleri sunum gerçekleştirdi.

Vali Baruş, amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanarak ulaşımda aksama yaşanmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Kış lastiği uygulamasını trafik ekiplerimiz sıkı bir şekilde kontrol edecek. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek için tüm kamu kurum ve kuruşlarımız her zaman yanındadır. Olağanüstü durumda tüm kurumlarımıza rahatça ulaşabilirler. Önceliğimiz insan hayatının sağlıklı bir şekilde devamıdır. O nedenle acil durumlarda vatandaşlarımıza her an hızlı bir şekilde ulaşabilmek için kamunun tüm imkanlarını kullanacağız."