Gümüşhane'de Kavşakta Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Gümüşhane'nin İkisu Köyü Karaca Mağarası Kavşağında sağ şeritten kavşağa girmeye çalışan bir otomobil ile aynı istikamette sol şeridi kullanan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de sağ şeritten kavşağa girmeye çalışan otomobil ile aynı istikamette sol şeridi kullanan başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Gümüşhane'nin İkisu Köyü Karaca Mağarası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine hareket halindeki 61 VS 326 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Şahin, çift şeritli yolda sağ şeritten kavşağa girmek için manevra yaptığı esnada aynı istikamette sol şeritte hareket halindeki Enes Özer'in kullandığı 41 AFM 528 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Ekrem Şahin ile Enes Özer ve 41 AFM 528 plakalı araçta bulunan 1 yolcu sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE