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Gümüşhane'de Karda Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Gümüşhane'de Karda Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı
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Gümüşhane'deki Gümüşki, Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına giden 8 kişi, kar ve tipinin etkisiyle yolda mahsur kaldı. AFAD ve jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu vatandaşları güvenli bir bölgeye ulaştırdı. Sağlık durumları iyi.

Gümüşhane'de üç yayla yolunda karda mahsur kalan 8 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Merkez Dumanlı köyüne bağlı Gümüşki, Kürtün ilçesine bağlı Kadırga ve Çıkrıkdüzü yaylalarına araçlarıyla giden bazı kişiler, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kendi imkanları ile kurtulamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, İl Özel İdaresi iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu, Gümüşki Yaylası'nda 3, Kadırga Yaylası'nda 1 ve Çıkrıkdüzü Yaylası'nda 4 olmak üzerine 8 kişiyi güvenli bölgeye ulaştırdı.

Bu kişilerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel

Jandarma AFAD

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