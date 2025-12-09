Gümüşhane'de tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Taşköprü Yaylası'nda dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araca ulaşan ekipler, sağlık durumları iyi olan 4 kişiyi başka bir araçla yerleşim yerine ulaştırdı.