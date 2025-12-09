Gümüşhane'de tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan kişilerin güvenli bir şekilde yerleşim yerine ulaştırıldığı belirtildi.
Merkeze bağlı Taşköprü Yaylası'nda dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 kişi araçlarında mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araca ulaşan ekipler, sağlık durumları iyi olan 4 kişiyi başka bir araçla yerleşim yerine ulaştırdı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel