Gümüşhane'de Kar Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
Gümüşhane'nin Tersun Dağı'nda arızalanan otomobilde mahsur kalan Hasan ve Meyhar Dolgun çifti ile iki çocukları, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ailenin sağlık durumu iyi.
Gümüşhane'de arızalanarak karlı yolda mahsur kalan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.
Kar ve tipi nedeniyle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü 2 bin 500 rakımlı Tersun Dağı'nda gece saatlerinde arızalanan otomobilde mahsur kalan Hasan ve Meyhar Dolgun çifti ile 2 çocuğu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.
İhbar üzerine olay yerine Torul Jandarma Komutanlığı ile Gümüşhane AFAD ekipleri sevk edildi.
Ulaştıkları aileyi kendi araçlarına alan ekipler, arızalı otomobil için çekici yönlendirdi.
Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.