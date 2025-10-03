Gümüşhane'de Kamuda Arama ve Kurtarma Eğitimleri Başlatıldı

Gümüşhane'de kamuda görev yapan personele arama ve kurtarma eğitimleri veriliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığının 2024'de başlattığı "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında başlatılan çalışmalar kentte sürdürülüyor.

Afad İl Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimlerde enkazda arama kurtarma, tünel açma ve enkaza giriş teknikleri gibi teorik eğitimler eğitim sahasında yapılıyor.

Beş gün süren eğitimler ile kamu kurumlarında görevli personele yaşanabilecek afetlere karşı tecrübe kazandırılması amaçlanıyor.

Afad İl Müdürü Hayati Kaya, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 250 personele eğitim verildiğini söyledi.

Kaya, şöyle devam etti:

"Ülkemizde büyük afetler yaşandı. Bu afetlerde personel olarak yetersizliğimiz olmasa da diğer müdürlüklerimizin bize vermiş olduğu destekler bizim için çok önem arz etti. Biz bu eksikliği gördüğümüz için yaşanabilecek büyük bir afette AFAD'ımızla birlikte diğer imkanı olan müdürlüklerimizin de bizim yanımızda olmasını önemsedik. Bu nedenle eğitimler devam ediyor."