Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Gümüşhane'de yapılan denetimlerde, 20 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gümüşhane'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale uygulama noktasında denetim yapıldı.
Denetimlerde durumundan şüphelenilen otomobilde yapılan aramada, 20 litre etil alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilde bulunan A.G, F.H, İ.K ile H.G gözaltına alındı.