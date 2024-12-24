Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı
Gümüşhane'de yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Akçakale uygulama noktasında durdurulan araçta 60 bin boş makaron ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, 60 bin boş makaron ele geçirildi. M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel