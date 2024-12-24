Gümüşhane'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Aramada, 60 bin boş makaron ele geçirildi. M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.