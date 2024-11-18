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Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu: 138 Kilogram Ele Geçirildi

Gümüşhane'de Kaçak Tütün Operasyonu: 138 Kilogram Ele Geçirildi
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen operasyonla 138 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 138 kilogram tütün ele geçirildi.

Gümüşhane ve Kelkit Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Trabzon'a şehirlerarası otobüs ile bandrolsüz kıyılmış tütün götürüleceği bilgisini aldı.

Kelkit'in Sadak-Demirözü yol ayrımında durdurdukları otobüste arama yapan ekipler, bagajda 138 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirdi.

Operasyon kapsamında şüphelilerden A.K. Malatya'da, G.S. ise Trabzon'da yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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