Gümüşhane'de Kaçak Kazı ve Kenevir Operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kelkit ve Şiran ilçelerinde kaçak kazı ve kenevir operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda birçok malzeme ele geçirildi ve şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kelkit ve Şiran ilçesinde kaçak kazı ve kenevir operasyonu gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda M.Y ile N.Ç isimli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.

Şiran Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahıslara ait ilçeye bağlı Söğütalan Köyünde bulunan evlerinde arama yapan ekipler 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 6 adet murç, 2 adet 30 metre kablo, 4 adet hilti ucu, 2 adet Emülsiyon tip patlayıcı, 1 adet alan arama dedektörü, 2 adet baş üstü aydınlatma aparatı, 4 adet seyyar aydınlatma sistemi, 1 adet muşta, 1 adet laptop adaptörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 151 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı.

Kelkit'te 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin bir diğer operasyonu ise kenevir bitkisine yönelik oldu. İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde Ş.Ç isimli şahsın Kelkit İlçesi Yenice köyünde kendisine ait arazisinde kenevir bitkisi ektiği bilgisini alan ekipler Kelkit Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı aldı.

Şahsa ait arazide yapılan arama neticesinde boyları 10-100 santimetre arasında değişen 28 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, şahıs hakkında adli tahkikata başlandı. - GÜMÜŞHANE