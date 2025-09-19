Gümüşhane'de İstinad Duvarına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda istinat duvarına çarparak kaza yapan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ahmet Zeki Ö. (79) idaresindeki 19 HP 838 plakalı otomobil, Gümüşhane- Trabzon kara yolu Köstere köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Yaşar Ö. (67) ve Feride A. (56) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel