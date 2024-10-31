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Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Gümüşhane'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Gümüşhane'de, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda istihdam sorunları ve meslek liselerindeki eğitim durumu ele alındı. İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü sunumlar yaptı.

Gümüşhane'de Vali Aydın Baruş başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Vali Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, istihdamda oluşabilecek sorunlar ve bu sorunlara yönelik tedbirlerin ele alındığı toplantıların düzenli olarak yapıldığını söyledi.

Baruş, meslek liselerinde eğitim durumlarına değinildiğini belirterek, İŞKUR ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldığını ifade etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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