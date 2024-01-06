Gümüşhane'de İran uyruklu 2 zanlı uyuşturucu operasyonunda tutuklandı
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 116,35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Ekipler, otelde konaklayan İran uyruklu iki şüphelinin üst aramasında 116,35 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların, uyuşturucu maddeleri yutarak yurda soktuklarının tespit edildiği bildirildi.