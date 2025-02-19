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Gümüşhane'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Gümüşhane'de Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
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Gümüşhane'de bir işyerinden hırsızlık yapan Y.Ö. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada birçok takı malzemesi ele geçirildi.

Gümüşhane'de bir işyerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hasanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işyerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin Y.Ö. olduğunu tespit etti.

Torul ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinden 6 adet kelepçe bileklik, 5 çift küpe, 3 adet bilezik, 2 adet yüzük ile 16 parça takı malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
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