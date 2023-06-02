Gümüşhane'de Heyelan Riskine Karşı Önlem Alındı

Gümüşhane'de yamaçların bazı bölümlerine heyelan riskine karşı çelik ağ ve enerji sönümleyici bariyer konularak önlem alındı. AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak, yapılan çalışmalarla bölgede risk altındaki 900 konutun etrafındaki kayaların ıslah edilerek, kaya düşmesi riskinin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Gümüşhane'de yamaçların bazı bölümlerine heyelan riskine karşı çelik ağ ve enerji sönümleyici bariyer konularak önlem alındı.

Sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle il genelinde zaman zaman yamaçtan kopan kaya parçalarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Gümüşhane Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Bu kapsamda tehlike oluşturan yamaçlar, enerji sönümleyici bariyerler ve çelik ağlı bohçalama yöntemiyle, çelik ağ ve halatlarla örüldü.

AFAD İl Müdürü Mesut Bayrak, AA muhabirine, genellikle yerleşim yerlerini tehdit eden kayaların temizlendiğini, temizlenemeyenlerin ise çürük kısımlarının alınıp törpülendiğini, uzak mesafelerde de enerji sönümleyici bariyerlerle önlem alındığını belirtti.

Bayrak, kaya düşme tehdidi ve heyelan riski altındaki noktalara yerleştirilen çelik ağlarla riski en aza indirdiklerine dikkati çekerek, "Yaptığımız çalışmalarla bölgede risk altındaki 900 konutun etrafındaki kayalar ıslah edilerek, kaya düşmesi riski ortadan kaldırıldı." dedi.

Çalışmaların sürdürüleceğini dile getiren Bayrak, enerji sönümleyici bariyerlerin yerleştirildiği riskli 40 bölgenin de ıslah edilerek kaya düşme tehdidinin ortadan kaldırıldığını sözlerine ekledi.