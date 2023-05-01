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Gümüşhane'de Heyelan: Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

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Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. İş makineleri yolda temizlik çalışması başlattı.

GÜMÜŞHANE'de meydana gelen heyelan nedeniyle şehir merkezine giden kara yolu, ulaşıma kapandı.

Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde, öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, tünel girişindeki kara yoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle kara yolu, ulaşıma kapandı. İş makineleri yolda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, ulaşım çevre güzergahtan sağlanıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşhane Trabzon Güncel Haberler

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