Gümüşhane'de Hayvan Barınağındaki Ölümler İçin Soruşturma Başlatıldı

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Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvan barınağında meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlattığını açıkladı. Olayla ilgili ihmal veya kusur olup olmadığının tespiti amaçlanıyor.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca hayvan barınağında meydana geldiği iddia edilen hayvan ölümlerine ilişkin adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Gümüşhane Belediyesine ait hayvan barınağında meydana gelen hayvan ölümlerine ilişkin yerel ve ulusal basında haberlerin yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, haberler üzerine söz konusu olayda ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel
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