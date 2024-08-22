Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de hakkında yakalama kararı olan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan bir zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle birlikte yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde hakkında yakalama kararı olan zanlı, evinde uyuşturucu maddeyle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı olan İ.P'yi Güzeloluk köyündeki evinin çatı katında yakaladı.

Evde yapılan aramada, 5 kök kenevir bitkisi, 150 gram kubar esrar, bong, 1 paket sarma kağıdı ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

3-sayfa Torul 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Djurgarden Maribor CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Djurgarden Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 22 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 22 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? FIFA 25 ne zaman çıkacak? FIFA 25 kaç TL? FIFA 2025 oyun çıkış tarihi ve fiyatı! Ah Leyla Vah Kerem filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ah Leyla Vah Kerem filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024 YKS EK YERLEŞTİRME TARİHİ | YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman? Üniversite ek yerleştirme başvurusu nasıl yapılır? Cafer'in Çilesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cafer'in Çilesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Servet Operasyonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yüce Thor filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yüce Thor filmi ne zaman, nerede çekildi? TABİİ nasıl izlenir, üyelik ücreti ne kadar? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Avrupa Karşılaşmaları) TABİİ Avrupa maçları şifreli mi? CUMA HUTBESİ 23 Ağustos 2024 Bu hafta Cuma hutbesinin konusu nedir? Cuma Hutbesi PDF tam metin! 23 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 23 Ağustos günlük burç yorumu... ÖGG sınavı ne zaman? 110. Dönem ÖGG sınavı kaç saat sürecek, sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki! AHLAT NEREDE, HANGİ İLE BAĞLI? Kabine Toplantısı'nın yapılacağı Ahlat nerenin ilçesi? Muğla orman yangını son durum! Muğla Yatağan orman yangını söndürüldü mü? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim?
title