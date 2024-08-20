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Gümüşhane'de Hafif Ticari Araç Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan Güngör Gürbüz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Arzularkabaköy beldesinin Fındıklı mevkisinde meydana geldi. Asım Gürbüz (62) idaresindeki 29 AE 335 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen aracın sürücüsü Asım Gürbüz ile araçta bulunan Güngör Gürbüz ile Ömer Asaf Gürbüz (7), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güngör Gürbüz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 2 yaralanın, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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