Gümüşhane'de Güvenlik Görevlisi ve Poodle'ı Motosikletle Geziyor

GÜMÜŞHANE'de özel güvenlik görevlisi Yılmaz Odabaş, sahiplendiği poodle cinsi köpeğini elektrikli motosikletiyle gezdiriyor. İşe de köpeğiyle gidip gelen Odabaş, "Kendi kendine motora biniyor. Ben inmediğim müddetçe de asla inmiyor" dedi.

Gümüşhane Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Odabaş, yakın çevresi aracılığıyla küçükken sahiplendiği poodle cinsi köpeği ile kısa zamanda güçlü bağ kurdu. Odabaş, işe gidip gelmek için elektrikli motosiklet kullanmaya başlayınca köpeğini de yalnız bırakmak istemedi. Yılmaz Odabaş, köpeğini de motosiklete almaya başladı. Motosikletine binen köpeğiyle kent sokaklarında gezintiye çıkan Odabaş, işe de beraber gidip gelmeye başladı. Çevredekiler, motosiklet üzerindeki sahibinin komutlarını dinleyen sevimli köpeğin yolculuğunu tebessümle izliyor.

'KENDİ KENDİNE MOTORA BİNİYOR'

Köpeğini çok sevdiğini söyleyen Yılmaz Odabaş, "Boş zamanlarımda köpeğim ile beraber gezip, dolaşıyoruz. Elektrikli motosiklete binme alışkanlığı, benim yanımda gelmek istemesiyle başladı. Benden ayrılmamak için sürekli yanıma geliyordu, motora atlaya atlaya alıştı. Şu anda yanımda gezerken kendi kendine motora biniyor. Ben inmediğim müddetçe de asla inmiyor. Bizi görenler gülümsüyor, mutlu oluyorlar. Çevreden olumlu tepkiler alıyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Cevahir TOPALOĞLU/GÜMÜŞHANE,