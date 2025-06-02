Gümüşhane'de GÜMSAŞ Yaşam Evleri Projesi İçin İhale Tarihi Belirlendi

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner, ihale tarihi belirlenen GÜMSAŞ Yaşam Evleri projesinin tamamlanmasıyla kentte konut sorunun büyük oranda çözüleceğini söyledi.

Başer, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve MHP İl Başkanı Mete Kaya ile belediye meclisi salonunda Meclisi üyeleriyle Belediye Meclis Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

İnönü Mahallesi'nde yapılması planlanan GÜMSAŞ Yaşam Evleri projesi için ihale tarihi verildiğini belirten Başer, "Bu konu şehrimizde çok büyük gündemdi. Bu konuda özellikle sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü irade onun iradesiydi, onun talimatıyla bu noktaya geldik." diye konuştu.

Başer, projenin tamamlandığında kentteki konut sorunun da büyük oranda çözüleceğine işaret ederek, ayrıca Toplu Konuk İdaresi Başkanlığı'na teşekkür etti.

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Erdoğdu ise proje ihalesinin 31 Temmuz'da yapılacağını bildirdi.

Erdoğdu, projenin en kısa sürede tamamlanacağını inandığını sözlerine ekledi.

MHP İl Başkanı Kaya da ihale sürecinin belirlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Cumhur İttifakı'nın gücünü de bu süreçte hep birlikte yansıttık." dedi.