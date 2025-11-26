Haberler

Gümüşhane'de Eşini Bıçakla Yaralayan Adam Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi'nde O.K, bilinmeyen bir sebeple eşi N.K'yi bıçakla yaraladı. N.K hastaneye kaldırılırken, O.K polis tarafından gözaltına alındı.

Gümüşhane'de, karısını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple O.K, eşi N.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından N.K, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan zanlı O.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
