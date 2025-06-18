Gümüşhane'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
Gümüşhane'nin Akçakale Mahallesi'nde beton dökme esnasında elektrik akımına kapılan 29 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı ve vücudunda yanıklar oluştu.
Gümüşhane'de beton döktüğü sırada elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Merkeze bağlı Akçakale Mahallesi'nde Harşit Çayı üzerinde çalışan R.A. (29), beton pompasının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
Yaralanan işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda çeşitli derecelerde yanıklar oluşan R.A, daha sonra Trabzon'daki hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Çelik - Güncel