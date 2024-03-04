Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de el freni çekilmeyen kamyonet 10 metrelik duvardan devrildi

Güncelleme:

Gümüşhane'de Fatih Ataman idaresindeki el freni çekilmeyen kamyonet, park halindeyken hareket ederek yolun karşısındaki bir sitenin duvarına çarparak 10 metrelik yükseklikten devrildi. Yaralananın olmadığı kaza sonrası araç çekiciyle kaldırıldı.

Gümüşhane'de el freni çekilmeyen kamyonet 10 metrelik duvardan devrildi.

Fatih Ataman idaresindeki 29 AAS 633 plakalı kamyoneti Çamlıca Mahallesi'nde park etti. El freni çekilmeyen araç hareket ederek yolun karşısındaki bir sitenin duvarına çarparak 10 metrelik yükseklikten devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Ulaşım Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce Tekirdağ'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Tekirdağ'da deprem mi oldu? Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Az önce Çanakkale'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Çanakkale'de deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 4 Mart Pazartesi Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? Antalyaspor Gaziantep FK maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor Gaziantep FK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı kaç ceza aldı, ne zaman hapisten çıkıyor? Alanyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Alanyaspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Taner Tolga Tarlacı suçu ne, neden hapiste? Taner Tolga Tarlacı hapiste mi, Taner Tolga Tarlacı nerede? Göz damlası orucu bozar mı? Göze sıkılan damla orucu zedeler mi? Antalyaspor Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Alanyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Alanyaspor Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Mart Pazartesi 2024? Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title