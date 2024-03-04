Gümüşhane'de el freni çekilmeyen kamyonet 10 metrelik duvardan devrildi.

Fatih Ataman idaresindeki 29 AAS 633 plakalı kamyoneti Çamlıca Mahallesi'nde park etti. El freni çekilmeyen araç hareket ederek yolun karşısındaki bir sitenin duvarına çarparak 10 metrelik yükseklikten devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.